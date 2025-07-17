Блошиный рынок пройдет в поселке Ильинский Раменского округа 26 июля

Ярмарка старинных вещей «Ильинская Блоха» вновь пройдет в поселке Ильинский Раменского округа 26 июля. Организаторы приглашают местных жителей окунуться в атмосферу блошиного рынка и приобрести уникальные товары, принадлежащие различным эпохам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ярмарка состоится на аллее от улицы Ленинской до улицы Московской в поселке Ильинский. Мероприятие пройдет под лозунгом «дай новую жизнь старым вещам».

На ярмарке можно будет приобрести старинную мебель, утварь, картины, одежду, аксессуары и многое другое. Организаторы обещают непредсказуемость, азарт поиска и находки.

«Поход на блошиный рынок — это больше, чем шопинг, азартнее, чем спорт, познавательнее, чем экскурсия. Нигде национальные особенности не проявляются так ярко», — отмечают организаторы «Ильинской Блохи».

Ярмарка будет работать с 10:00 до 15:00. Вход для посетителей свободный.

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