Житель Серпухова стал победителем региональной кадровой программы «Подмосковье»

Цель программы — подготовка высококвалифицированных, компетентных кадров из числа участников специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти. На участие в кадровой программе было подано более 2400 заявок со всей страны.

Александр рассказал о своем опыте прохождения отборочного этапа. В будущем его ждет модульное обучение, а также стажировка в органах местного самоуправления, где он выполнит практические задачи и попробует себя в профессии.

Александр — потомственный военный, за его плечами серьезный боевой опыт: принимал участие во второй чеченской компании и до объявления спецоперации отправился добровольцем на Донбасс. Имеет Орден Мужества и медаль «За отвагу». Сейчас работает на АО «Серпуховский завод „Металлист“ начальником участка.

Заместитель руководителя серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин вручил Александру федеральный знак «Ассоциации ветеранов СВО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.