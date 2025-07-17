Ветераны СВО провели урок мужества для юных дзюдоистов в Солнечногорске

В Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска прошел урок мужества для воспитанников секции дзюдо спортивной школы № 2. Ребятам рассказали о важных человеческих качествах, показали военное обмундирование и вооружение. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Патриотическое занятие состоялось по инициативе Ассоциации ветеранов СВО при участии руководителя Ассоциации военно-исторических реконструкторов «Святой Георгий» Юрия Голубева.

Вначале молодым слушателям поведали, как важно и в жизни, и в экстремальных ситуациях проявлять стойкость духа, верность принципам, приходить на взаимовыручку. Затем под руководством инструкторов ребята познакомились с автоматическим стрелковым оружием, а также примерили каски.

«Воспитание молодёжи в духе патриотизма — одна из важнейших задач Ассоциации ветеранов СВО. Её члены в летние каникулы проводят уроки мужества для ребят, объезжают пришкольные лагеря. Из первых уст непосредственных участников событий дети слышат личные истории, видят примеры мужества, верности долгу», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Также в Солнечногорске для патриотического воспитания молодых людей реализуют проект «Успех в единстве поколений». В его рамках проводят множество мероприятий: уроки мужества, открытие парт Героев, поздравление ветеранов, встречи с участниками СВО и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.

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