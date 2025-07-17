Мать и дочь унесло на сапборде почти на 1,5 км от берега в Финском заливе

Мать и дочь едва не погибли во время плавания на сапборде в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Они случайно уплыли далеко в море, сообщает «112» .

Женщину с ребенком унесло почти на полтора километра от берега в Финском заливе. Они рисковали уплыть на доске еще дальше.

К счастью, мать во время сумела связаться со спасателями. Те отправились на помощь. Спустя время им удалось отыскать потерявшихся. Мать и ребенок не пострадали.

Ранее 23-летний россиянин утонул во время плавания на сапборде в Дагестане. Очевидцы отметили, что перед этим погибший утратил равновесие и рухнул в воду