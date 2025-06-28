23-летний россиянин утонул во время плавания на сапборде в Дагестане

23-летний мужчина погиб, когда катался на сапборде в Дагестане. Это уже второй несчастный случай, произошедший по этой же причине в республике за сутки, сообщает SHOT .

Дагестанец погиб во время купания рядом с населенным пунктом Авадан около пляжа «Лазурный берег». Молодой человек отправился кататься на сапборде в открытое море. После этого он пропал.

Очевидцы отметили, что перед этим погибший хотел встать, однако утратил равновесие и рухнул в воду. Спасатели вместе с местными жителями разыскивают труп.

Знакомые отмечают, что 29 июня у мужчины должна была быть свадьба.

27 июня женщина вместе с пятилетним сыном пропали, когда катались на сапе в Дагестане. Борд, по предварительной информации, перевернулся в Каспийском море. Ребенок и мать погибли. Они приехали в Дагестан на отдых из иного региона и снимали дом.