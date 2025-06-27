Туристка и ее 5-летний сын пропали во время прогулки на сапборде в Дагестане

Туристка и ее пятилетний сын пропали во время прогулки на сапборде по Каспийскому морю в Дагестане. По предварительной версии, 31-летняя женщина с ребенком перевернулись на борде и утонули, сообщает SHOT .

Семья приехала в Махачкалу из другого региона и арендовала домик. В пятницу утром мама с ребенком вышла в море около 10:30 в районе «Карамана-7», после чего пропали без вести.

В настоящее время в акватории Каспийского моря проводится поисково-спасательная операция. Однако шансы найти туристку с ребенком живыми минимальны.

Ранее россиянка чуть не погибла, спасая сына, которого унесло течением в Таиланде. Спасенную женщину и ее сына госпитализировали.