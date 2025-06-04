Россиянка чуть не погибла, спасая сына, которого унесло течением в Таиланде

В Таиланде не умеющая плавать россиянка бросилась спасать сына, которого унесло течением. В итоге ребенка достали очевидцы, а про женщину вспомнили, когда она почти утонула, сообщает Baza .

Инцидент произошел на острове Ко Лан рядом с Паттайей. Там на пляже отдыхали две российские семьи, чьи сыновья подружились. Мальчики пошли вместе плавать, несмотря на сильные волны. Дети пропали из виду, и тогда отец одного из них и мать другого бросились в воду.

Мужчина спас своего сына, его вытащили на берег. А вот женщина не умела плавать. Ее ребенка достали из воды находящиеся на берегу тайцы и туристы из Китая. Только после спасения мальчика обнаружилось, что его мать пропала. Женщина пошла ко дну.

Ее достали из воды в самый последний момент. Ей сделали непрямой массаж сердца. Затем женщину и ее сына госпитализировали. За их жизни борются врачи.

Ранее житель Таиланда Аттапорн Бунмакчуай чудом выжил после нападения питона в собственном доме. Змея вцепилась ему в гениталии.