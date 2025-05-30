Тайец чудом выжил после нападения питона в собственном туалете

Когда мужчина справлял нужду, из унитаза внезапно вынырнул трехметровый питон и вцепился ему в гениталии.

«Я почувствовал резкую боль, будто кто-то схватил меня клещами. Когда я посмотрел вниз, то увидел огромную змеиную голову», — рассказал позже пострадавший.

В панике Бунмакчуай успел набросить веревку на шею рептилии и привязать ее к дверной ручке, после чего потерял сознание от болевого шока и кровопотери.

Жена пострадавшего вызвала экстренные службы, которым потребовались специальные инструменты, чтобы разжать челюсти питона. Ситуация осложнялась тем, что змея крепко вцепилась и частично находилась в канализационной трубе/ Пришлось демонтировать сантехнику молотками.

После освобождения мужчину срочно госпитализировали, а невредимого питона выпустили в джунгли. Специалисты предполагают, что рептилия проникла в дом через канализационную систему во время сезона дождей, когда змеи активно ищут новые убежища.

Ранее рептилия заползла в московскую квартиру, напугав хозяйку.