Метровая черно-белая змея проникла в московскую квартиру

Фото - © Telegram-канал столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности

Огромная черно-белая змея заползла в московскую квартиру и напугала хозяйку жилья. Женщине пришлось вызывать спасателей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Инцидент произошел 8 апреля днем. Метровая змея заползла в квартиру, где шел ремонт. Она спряталась между упаковками керамической плитки.

Напуганная хозяйка жилья позвонила в Службу 112 Москвы. Спасатели прибыли на место. Они нашли змею за несколько минут и поместили ее в пластиковую емкость.

Аварийно-спасательный расчет доставил рептилию в подразделение. Ее передадут специалистам департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В столичном департаменте напомнили, что неожиданное ухудшение погоды в апреле не понравилось не только людям, но и животным. Так, змеи из-за холода начали искать теплое укрытие. Владельцам рептилий посоветовали обеспечивать им комфортные условия обитания, а также плотно закрывать террариумы.

Ранее огромный питон сбежал в московском ЖК «Октябрьское Поле». Он ускользнул от хозяина в зоне паркинга.