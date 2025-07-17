В Казахстане двоих подозревают в похищении и убийстве мужчины

В Алма-Ате задержали подозреваемых в похищении и убийстве

В столице Казахстана Алма-Аты сотрудники Комитета национальной безопасности задержали двоих подозреваемых в убийстве и похищении жителя города Усть-Каменогорск, сообщает «Царьград» .

Их отправили в изолятор временного содержания. Во внимание следствия также попал владелец квартиры, в которой обнаружили подельников.

Ранее сообщалось о задержании в Москве азербайджанского криминального авторитета Вагифа Сулейманова: его считают авторитетным воров в законе. Преступника поместили в центре временного содержания «Сахарово» на ближайшие три месяца, затем его ждет депортация на родину.

Кроме того, в Оренбурге 2 июля поймали Заура Ширлилова по прозвищу «Заур». Его обвиняют в создании преступной организации.

Ответственность за похищение человека рассматривает статья 126 Уголовного кодекса Российской федерации. Оно наказывается лишением свободы или принудительными работами на срок до 5 лет.