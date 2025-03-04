Много фруктов и спорт: врач рассказала, как восстановить иммунитет после зимы

Для восстановления иммунитета после зимы необходимо, в частности, наладить сбалансированное питание, включая много свежих фруктов и овощей, богатых витаминами и антиоксидантами, сообщила РИАМО врач-терапевт участковый АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Оксана Серебрякова.

«Нужно увеличить физическую активность: занятия спортом стимулируют обмен веществ и укрепляют иммунную систему», — сказала Серебрякова.

Она посоветовала обратить внимание на режим сна: полноценный сон от 7 до 9 часов необходим для восстановления организма.

«Не забывайте проводить время на свежем воздухе. Это улучшает общее состояние и способствует выработке витамина D. Если возможно, применяйте методы управления стрессом — медитация, йога и релаксация помогут улучшить общее самочувствие и поддержат иммунитет. Быстро восстановить иммунитет нельзя, но последовательное выполнение этих рекомендаций поможет значительно улучшить его состояние», — добавила терапевт.

Серебрякова предупредила, что хотя физические нагрузки действительно помогают стать здоровее и укрепить иммунитет, нужно прислушиваться к организму и начинать с умеренных тренировок, особенно если был долгий период без физической активности.

«Весной можно включить такие виды спорта, как ходьба, бег, плавание, йога или велоспорт — они помогут улучшить общее состояние без излишней нагрузки. Рекомендуется заниматься 3–5 раз в неделю по 30–60 минут. Плавный старт в весенний период позволяет телу адаптироваться, не перегружая его», — заключила доктор.