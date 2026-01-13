Милонов призвал проверить здравоохранение Кузбасса после смертей новорожденных

Нужно дать оценку действиям всех ответственных за систему здравоохранения Кемеровской области из-за трагедии в роддоме № 1 Новокузнецка, сообщил РИАМО депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Как мы знаем, реакция была самая жесткая и незамедлительная, туда выехала комиссия Минздрава и правоохранительные органы. Я бы дождался выводов комиссии», — заявил Милонов.

По его словам, последствия этой ужасной ситуации указывают на большие пробелы в работе родильного дома.

«Тут самое важное не допустить такого в будущем, если есть такие пробелы в регионе с качеством оказания медицинских услуг, то надо там серьезно смотреть не только на уровне главврача, но и на уровне тех, кто отвечает за работу в принципе здравоохранения Кемеровской области», — добавил парламентарий.

Во время январских каникул в стационаре новокузнецкого роддома № 1 умерли 9 младенцев. Они могли скончаться из-за инфекции. Как рассказали роженицы, медперсонал чихал и кашлял, но не носил маски и перчатки.

Выяснилось также, что в медучреждении применялись методы, официально запрещенные в России. По фату халатности руководства и сотрудников роддома следователи возбудили уголовное дело. Главврача отстранили от работы.

