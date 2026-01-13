Кашляли и ходили без масок: весь персонал новокузнецкого роддома был болен

Baza: весь персонал новокузнецкого роддома, где умерло 9 младенцев, был болен

Весь персонал новокузнецкого роддома № 1, где в новогодние праздники скончались 9 младенцев, был болен, сообщает Baza со ссылкой на мать одного из погибших детей.

По словам 26-летней Арины Б., врачи заявили, что ее недоношенный ребенок болен. Малыша отправили в реанимацию из-за скачущего давления, однако малыш все равно скончался. Врач утверждал, что причиной стала остановка сердца, но позже вскрытие показало инфекцию.

Арина рассказала, что в период новогодних праздников сотрудники роддома болели — кашляли и чихали. При этом медперсонал ходил по роддому без масок и перчаток.

Во время январских каникул в стационаре новокузнецкого роддома умерли 9 младенцев. Выяснилось также, что в медучреждении применялись методы, официально запрещенные в России.

Следователи возбудили уголовное дело по фату халатности руководства и сотрудников родильного дома № 1. Главврача отстранили от работы.

