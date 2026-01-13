Давили на живот, оторвали руку: всплыли жестокие нарушения в роддоме Новокузнецка

На новокузнецкий роддом № 1, где скончались 9 младенцев, регулярно поступали жалобы от рожениц. Женщины утверждали, что медики давили им на живот, использовали ненормативную лексику во время родов и оставляли их одних во время схваток. В результате главврача больницы отстранили от должности, сообщает SHOT .

По словам женщин, в роддоме применялись методы, официально запрещенные в России, такие как давление на живот для ускорения родов. Данный метод может привести к серьезным рискам для жизни ребенка и здоровья матери.

Другие роженицы рассказали о грубом отношении со стороны медперсонала: их оскорбляли, приказывали молчать во время схваток, утверждали, что они не умеют рожать, обзывали и просили не приходить «такими толстыми» на роды. В одном из случаев после родов ребенок оказался в реанимации, мать с новорожденным были переведены в больницу Малаховского, где врачи долгое время боролись за жизнь малыша.

В 2025 году медперсонал роддома № 1 оказался в центре скандала после того, как в ходе родов у ребенка была оторвана рука. Девочка появилась на свет мертвой на 22-й неделе беременности. Сестра убитой горем матери рассказала, что врачи положили мертвую малышку на живот роженицы и заявили, что она, видимо, не так сильно хотела малыша.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по фату халатности руководства и сотрудников Новокузнецкого родильного дома № 1, где в новогодние праздники умерли 9 младенцев. Главврача отстранили от работы.

