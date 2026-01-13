Виновата инфекция: младенцы в роддоме Новокузнецка начали умирать еще 4 января

Дети в Новокузнецком роддоме № 1, где на новогодних праздниках скончались 9 новорожденных, начали умирать еще 4 января, сообщает 112 .

В СМИ появилась информация, что во время январских каникул в стационаре новокузнецкого роддома умерли 9 младенцев. Выяснилось, что в медучреждении применялись методы, официально запрещенные в России.

У всех детей были выявлены либо внутриутробная, либо неонатальная инфекции (вторая может развиться в первые недели жизни ребенка). Они дали критические осложнения. Именно это и привело к серьезным осложнениям.

Пик гибели новорожденных пришелся на 8 января — тогда погибли сразу трое. Дальше малыши умирали ежедневно. Самому младшему было всего 3 дня.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по фату халатности руководства и сотрудников Новокузнецкого родильного дома № 1, где в новогодние праздники умерли 9 младенцев. Главврача отстранили от работы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.