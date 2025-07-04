Меню на день для летней перезагрузки: как питаться в жару

сегодня в 07:30

Врач Джутова: в жару нужно включить в рацион легкий белок и сезонные продукты

Когда на улице температура поднимается до плюс 30 градусов, то лучший подход — не нагружать организм изнутри, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

Она посоветовала перенести основные приемы пищи на утро и вечер, избегать жареного, жирного, острых блюд и переедания.

«Предпочтение — холодным супам (окрошка, гаспачо), салатам, фруктам, ягодам», — сказала Джутова.

По словам специалиста, нужно включить в рацион легкий белок: отварная рыба, куриная грудка, яйца, творог, нежирный сыр; есть сезонные продукты: огурцы, помидоры, редис, капуста, персики, малина, смородина, дыня, арбуз.

Меню на день для мягкой летней перезагрузки, по мнению диетолога, может выглядеть так:

— Завтрак: овсянка с ягодами, мята, миндаль и зеленый чай.

— Перекус: огурцы с хумусом или дыня.

— Обед: холодный овощной суп, салат с киноа и зеленью.

— Полдник: смузи из шпината, банана, яблока и льняного семени.

— Ужин: тушеные овощи с рыбой/тофу и запеченное яблоко с корицей