Воробьев поблагодарил энергетиков за ликвидацию последствий апрельского циклона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Дмитровском муниципальном округе встретился с энергетиками, которые принимали участие в ликвидации последствий неожиданного циклона, обрушившегося на регион. Специалисты работали круглосуточно, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

На данный момент сотрудники «Россети Московский регион» полностью восстановили электроснабжение по основной сети 6-10 кВ. Работа продолжается точечно по сетям 0,4 кВ. Большинство из них относятся к коттеджным поселкам и СНТ. В том числе оказывают помощь абонентам, которые обслуживаются самостоятельно.

В Дмитровском муниципальном округе создали усиленную группировку по борьбе с циклоном — 57 бригад, около 200 специалистов, 35 передвижных электростанций. Работа велась круглосуточно.

«Я приехал поблагодарить всех наших специалистов — „Россети“, „Мособлэнерго“, муниципальные службы. Нам в самый сложный момент также помогла Москва, направив свои бригады. Был циклон, и наша задача была — мобилизоваться, сделать все, чтобы наши жители почувствовали как можно меньше неудобств. Работы по распределительным сетям планируют завершить до конца дня. Я хочу в вашем лице поблагодарить все бригады, которых было больше 350. МЧС всегда активно включается, ведь снег, ветер 20 м/с предполагают активную работу по расчистке высоковольтных линий от деревьев», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в части реагирования Московская область продвинулась особенно. Стояла задача — в максимально короткие сроки мобилизовать людей. Электричество и безопасность — это ключевое, поэтому этим вопросом должны заниматься те, кто в нем разбирается.

«Еще раз хочу выразить слова благодарности всем службам — и руководящему составу, и тем, кто работал „на земле“, ну и, конечно, жителям — за понимание», — добавил глава региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.