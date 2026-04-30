В РАН хотят сократить праздники и ввести шестидневку

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что сами праздники не вызывают возражений, однако они не должны автоматически становиться выходными днями. Наибольшее неприятие у него вызывают 11-дневные каникулы на Новый год.

Майские праздники 1–2 мая и 9 мая академик считает оправданными. Остальные дополнительные выходные, по его мнению, отвлекают от работы и снижают трудовую отдачу.

Онищенко предложил рассмотреть переход на шестидневную рабочую неделю в отраслях, определяющих будущее экономики. При этом он подчеркнул, что речь не идет о принудительном усилении нагрузки для всех категорий граждан. Важно достойно оплачивать труд, создавать условия для отдыха и беречь здоровье людей, уверен эксперт.

«Экономическая ситуация, которая сегодня вызвана многими факторами, — нам надо все-таки больше работать. Надо сегодня включать наш трудовой потенциал, чтобы мы прицепились к очередной трансформации экономики, вышли с плюсом, были победителями. Сегодня мы четвертая экономика в мире. Вполне можно представить себя и на третьем месте», — подчеркнул академик.

Как стало известно ранее, в 2027 году новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января, а майские выходные — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

