В РАН хотят сократить праздники и ввести шестидневку
Академик РАН Геннадий Онищенко раскритиковал длительные новогодние каникулы и предложил пересмотреть систему праздничных выходных, включая возможность шестидневной рабочей недели для ключевых отраслей, сообщает Life.ru.
Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что сами праздники не вызывают возражений, однако они не должны автоматически становиться выходными днями. Наибольшее неприятие у него вызывают 11-дневные каникулы на Новый год.
Майские праздники 1–2 мая и 9 мая академик считает оправданными. Остальные дополнительные выходные, по его мнению, отвлекают от работы и снижают трудовую отдачу.
Онищенко предложил рассмотреть переход на шестидневную рабочую неделю в отраслях, определяющих будущее экономики. При этом он подчеркнул, что речь не идет о принудительном усилении нагрузки для всех категорий граждан. Важно достойно оплачивать труд, создавать условия для отдыха и беречь здоровье людей, уверен эксперт.
«Экономическая ситуация, которая сегодня вызвана многими факторами, — нам надо все-таки больше работать. Надо сегодня включать наш трудовой потенциал, чтобы мы прицепились к очередной трансформации экономики, вышли с плюсом, были победителями. Сегодня мы четвертая экономика в мире. Вполне можно представить себя и на третьем месте», — подчеркнул академик.
Как стало известно ранее, в 2027 году новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января, а майские выходные — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.
