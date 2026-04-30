Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что милитаризация Европы может привести к войне с Россией, и стране следует быть готовой к возможному нападению, сообщает Газета.ru .

«Перенасыщение оружием рано или поздно подтолкнет Европу к той самой войне, которой она пугает собственных граждан. И мы должны быть готовы к тому моменту, когда она на Россию нападет», — сказал законодатель.

27 апреля директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян также сообщил, что европейские государства, взяв курс на форсированную милитаризацию, начали говорить об открытом противостоянии с РФ. По словам дипломата, западные страны пытаются нарастить экономическое и военное присутствие в государствах, соседствующих с Россией.

