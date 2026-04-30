В России возбудили уголовное дело против жителя Москвы, нанявшего трех нелегальных мигрантов для стройки в Тверской области. Адвокат Шон Бетрозов разъяснил риски для частных лиц, сообщает «Север-Пресс» .

По данным полиции, рабочие из Центральной Азии незаконно находились в регионе и жили в бытовке на участке. Нанимателю грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф по статье об организации незаконной миграции. Ранее по ней чаще привлекали организаторов подпольного бизнеса, а не частных лиц.

Шон Бетрозов отметил, что субъектом преступления может быть любое вменяемое лицо старше 16 лет — статус предпринимателя не требуется.

«Проблема в том, что многие привыкли договариваться на словах с работниками, платить наличными и не вникать в миграционные тонкости. Однако перелом в правоприменении произошел еще задолго до ситуации в Тверской области. За последние годы законодательство серьезно ужесточилось, а главное — изменился сам подход правоохранительных органов к квалификации подобных нарушений», — сказал адвокат.

Чаще частников штрафуют по статье 18.15 КоАП РФ — до 5 тысяч рублей за каждого работника. Поводом для проверки могут стать жалобы соседей или рейды МВД.

Для легального найма нужно проверить паспорт, миграционную карту с целью «работа» и патент. Важно учитывать регион действия патента, срок его оплаты и указанную профессию. Иностранцам с видом на жительство или разрешением на временное проживание патент не требуется, но их документы также нужно тщательно проверить.

