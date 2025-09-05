Косметолог рассказала, как восстановить густоту волос без радикальных методов

Потеря густоты волос на висках и макушке часто связана с наследственностью, дефицитом витаминов и стрессом. Косметолог Наталья Рябинова объяснила, что вернуть объем можно с помощью комплексного ухода и изменения образа жизни, сообщает «Вечерняя Москва» .

Поредение волос в лобно-височной зоне и на макушке обычно связано с наследственной чувствительностью волосяных фолликулов к гормонам, недостатком железа, цинка, витаминов группы B и D, а также с высоким уровнем стресса. Косметолог Наталья Рябинова отметила, что волосы часто первыми сигнализируют о проблемах в организме.

Для восстановления густоты волос специалист рекомендовала начать с посещения трихолога или дерматолога. Врач назначит необходимые анализы для выявления внутренних нарушений. Без диагностики лечение может быть неэффективным.

Важную роль играет сбалансированное питание. В рационе должны присутствовать белок (яйца, рыба, творог), железо (гречка, печень, шпинат), омега-3 жирные кислоты (жирная рыба, льняное масло, авокадо), а также кремний и цинк (овес, булгур, тыквенные семечки).

Для наружного ухода Рябинова посоветовала использовать мягкие шампуни без сульфатов, тоники и сыворотки с натуральными стимуляторами, а также делать ежедневный массаж кожи головы. Домашние маски на основе натуральных и эфирных масел также способствуют укреплению и росту волос.

Эксперт подчеркнула важность здорового образа жизни: регулярный отдых, качественный сон, отказ от тугих причесок и минимизация использования термоприборов. Восстановление волос занимает от 3 до 6 месяцев, поэтому важно проявлять терпение и последовательность.

Также Рябинова отметила, что стресс может стать причиной ранней седины, и в некоторых случаях восстановить цвет волос возможно при устранении провоцирующих факторов.