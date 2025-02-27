Эндокринолог объяснила, как эффективно поддерживать здоровье с помощью витаминов

Сбалансированное питание — важнейший элемент поддержания здоровья, но в условиях напряженного образа жизни часто не удается обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами лишь с помощью еды, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«В таких случаях на помощь приходят витамины и поливитамины, которые помогают восполнить дефицит важных микроэлементов и укрепить здоровье», — сказала Тананакина.

Она подчеркнула, что мультивитаминные комплексы — ценное дополнение к рациону, особенно когда питание не обеспечивает организм всеми необходимыми веществами. Эти добавки могут быть полезны для людей любого возраста и образа жизни.

По словам врача, в состав поливитаминных комплексов обязательно должны входить витамины группы B, которые восполняют запасы веществ, расходуемых из-за стрессов, несбалансированного питания и активного образа жизни.

Также необходимы цинк, селен, железо и кальций, а жирорастворимые витамины A, D и E поддерживают здоровье кожи, зрения и иммунной системы. Антиоксиданты ликопин и астаксантин защищают клетки от повреждений и преждевременного старения.

Витамин С, обладающий иммуномодулирующим действием, лучше всего принимать утром после завтрака для заряда энергией. Омега-3 и убихинол, полезные жирные кислоты, следует принимать после обеда, чтобы избежать побочных эффектов. Железо лучше принимать натощак за час до еды или через 2 часа после нее.

Витамины группы B, поддерживающие нервную систему и уровень энергии, следует принимать в первой половине дня для бодрствования и активности. Магний, обладающий расслабляющим эффектом, рекомендуется принимать перед сном для улучшения сна.

Эндокринолог отметила, что правильное сочетание витаминов и минералов также имеет значение для их усвоения. Еще важно помнить, что некоторые вещества могут мешать усвоению друг друга. Так, стоит избегать приема кальция и железа одновременно, так как кальций может препятствовать усвоению железа.

Таким образом, правильное время приема и внимательное сочетание витаминов и минералов позволяют эффективно поддерживать здоровье. Дополнительные добавки могут быть полезными, но важно помнить, что они должны быть лишь частью сбалансированного питания и образа жизни, добавила Тананакина.