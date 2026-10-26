В Подмосковье изменили режимы трех светофоров на региональных дорогах

Мосавтодор скорректировал работу трех светофоров в Чехове, Серпухове и Подольске с учетом интенсивности движения в разное время суток, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Чехове изменили режим работы светофора на Т-образном перекрестке Старосимферопольского шоссе у поворота на деревню Алачково. Теперь он работает по трем временным режимам — утреннему, дневному и вечернему, учитывая изменения интенсивности транспортных потоков в течение суток.

Аналогичные настройки ввели на Старосимферопольском шоссе возле деревни Васильевское в Серпухове и на пересечении Симферопольской, Заводской и Индустриальной улиц в микрорайоне Климовск в Подольске. Продолжительность светофорных фаз будет соответствовать интенсивности движения утром, днем и вечером. Это поможет равномернее распределять транспортные потоки.

Специалисты Мосавтодора регулярно отслеживают дорожную ситуацию и при необходимости дополнительно корректируют работу светофоров. По данным Минтранса Подмосковья, такие точечные изменения позволяют повысить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 15%, сделать движение комфортнее и безопаснее.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Ленинский городской округ, чтобы проверить готовность транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. По словам главы региона, строительство завершится уже в этом году.

«Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 км расширим до 6—8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе. После завершения всех работ время проезда здесь составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузим дороги в прилегающих деревнях и селах — Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах», — заявил Воробьев.