Названы торговые улицы Москвы с наименьшей и наибольшей долей пустующих магазинов

С 2022 года доля пустующих торговых площадей на ключевых улицах Москвы сократилась с 14% до 11%, несмотря на уход иностранных брендов. По данным аналитиков CORE.XP, освободившиеся места постепенно заняли российские операторы, при этом наибольшая ротация зафиксирована в сегменте общепита, выяснил «РБК-Недвижимость» .

Антилидером по доле пустующих помещений в первом полугодии 2026 года стала 1-я Тверская-Ямская улица — здесь свободно 21% площадей. В число локаций с высокой долей вакантных мест (по 13%) также вошли Большая Якиманка, Никольская и Бульварное кольцо. Самый высокий спрос наблюдается на Большой Дмитровке, Новом Арбате, Цветном бульваре и в районе Патриарших прудов, где пустовать остаются всего 5% площадей.

Самое заметное сокращение пустующих площадей за четыре года зафиксировано на Покровке — показатель снизился вдвое (до 11%). В основном эти помещения заняли сетевые и авторские рестораны.

В целом по рынку 66% новых арендаторов сохранили прежний профиль помещений. Наибольшую устойчивость показали рестораны и кафе (80% сохранений профиля), что эксперты связывают с требованиями к инженерным коммуникациям и вентиляции.

В то же время торговые центры столицы демонстрируют иную динамику. По данным компании «Магазин Магазинов», за последний год в ТЦ Москвы закрылось свыше 2 тысяч точек. Открытия компенсировали закрытия лишь частично: около 80% по числу точек и примерно 75% по площадям.