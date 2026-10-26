В Ленинском округе провели военно-патриотическую игру «Мисайловский прорыв»

II открытая военно-патриотическая игра «Мисайловский прорыв» собрала 24 октября 48 команд из городов Московской области на территории Дома «Юнармии» в Ленинском округе. Соревнования посвятили 85-летию Битвы за Москву, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники игры соревновались в стрельбе, сборке и разборке автомата, управлении беспилотниками, военной связи и оказании первой помощи. Команды также проверили знания воинских званий и истории Великой Отечественной войны. Испытания требовали скорости, точности, выдержки и умения работать вместе.

«Такие проекты важны для воспитания молодежи. Они дают ребятам возможность проверить себя, почувствовать плечо товарища и прикоснуться к истории нашей страны. Отдельно хочу поблагодарить ветеранов, которые находят время и силы быть рядом с подрастающим поколением и передавать им свой опыт», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Почетными гостями стали члены ассоциации ветеранов СВО Ленинского городского округа. Один из них вошел в судейскую команду и участвовал в проведении соревнований.

Участие в подобных проектах — одно из важных направлений работы ассоциации. Оно позволяет ветеранам передавать боевой опыт подрастающему поколению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.