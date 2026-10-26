Наставники Богородского округа участвовали в слете «Движения Первых»

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Двадцать наставников из Богородского округа 23 октября приняли участие в региональном слете «Движения Первых» в Одинцовском филиале МГИМО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Региональный слет наставников и итоговое событие по подготовке управленческих и вожатских команд «Движения Первых» объединили около 500 участников. Площадка стала местом профессионального диалога, обмена практиками и проектной работы.

День начался с интерактивных занятий и знакомства участников. Одним из ключевых моментов стало посвящение в наставники. На панельной дискуссии участники обсудили с экспертами вопросы воспитательной работы, разобрали практические ситуации и задали вопросы. Затем команды разрабатывали идеи и собственные проекты на проектной и креативной сессии.

Богородский округ представили 20 наставников. Среди них — главный библиотекарь микрорайона Светлый Ольга Середницкая. Она представила и защитила проект по развитию семейных сообществ.

Автор предложила объединять поколения через чтение, встречи и творческие занятия, помогать семьям находить общие интересы и создавать традиции. По ее замыслу, библиотека может стать пространством для совместных увлечений родителей и детей.

Участники слета планируют воплощать разработанные решения в своих округах, развивая молодежные инициативы, объединяя семьи и усиливая патриотическую работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.