Воспитанники «СОВЫ» из Химок завоевали призовые места на соревнованиях

Воспитанники военно-патриотической организации «СОВА» из Химок взяли серебро и бронзу на региональных соревнованиях в Воскресенске и Щелкове. За медали боролись 23 отряда Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На игре «Юнармейский спецназ 2.0» в Воскресенске участники преодолели восемь этапов, включая «37 ступеней Шаолиня» и радиационно-химическую защиту. Соревнования в Щелкове посвятили памяти 6-й роты псковских десантников. Юнармейцы управляли беспилотниками, проходили полосу препятствий и водную переправу. Самым напряженным испытанием стал заминированный участок.

Самые юные воспитанники «СОВЫ» — дети 8–10 лет, недавно приступившие к занятиям, — завоевали бронзу, выступая против старших соперников. Команды возрастных групп 11–12 и 13–14 лет заняли вторые места. Старшая команда, в которую вошли подростки 15–17 лет, также стала второй среди отрядов Московской области.

Военно-патриотическая организация «СОВА» имени Дмитрия Кириллова в ноябре 2026 года отметит 13-летие. За это время клуб выпустил сотни подростков, многие выбрали военную профессию и стали офицерами. Занятия проходят на базе многофункционального социального комплекса «Восход».

Программа включает армейский рукопашный бой, скалолазание, тактическую медицину, сборку и разборку автомата Калашникова и пистолета Макарова, основы обращения с оружием, метание ножей и гранат. С 10 лет воспитанники могут заниматься парашютной подготовкой.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.