Мособлдрама провела благотворительные гастроли в Южном военном округе

Московский областной театр драмы и комедии представил военнослужащим Южного военного округа комедию «Любовь? Любовь! Любовь…» по рассказам А. П. Чехова «Медведь» и «Предложение», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Благотворительные гастроли прошли при поддержке департамента культуры министерства обороны Российской Федерации и охватили несколько площадок. Первый показ в Доме офицеров Южного военного округа посетили 950 человек — военнослужащие округа, члены семей участников СВО, ветераны боевых действий и военной службы.

Во второй день артисты представили отрывок из «Предложения» в военном госпитале министерства обороны Российской Федерации для военнослужащих, находящихся на лечении. Командование и коллектив госпиталя вручили директору Мособлдрамы Петру Николаевичу Кравченко благодарственное письмо.

В тот же день театр выступил в одном из культурных центров Ростовской области. Показ состоялся в рамках работы по повышению общей культуры военнослужащих 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии, личный состав которой в мае 1945 года водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. Зрители тепло приняли спектакль, а после представления смогли сфотографироваться с артистами.

Завершились гастроли выступлением на военном полигоне для военнослужащих артиллерийского полка. В антракте заслуженная артистка Московской области Марианна Обухова прочла «Балладу о зенитчицах» Роберта Рождественского. Во время неформального общения артисты выразили поддержку военнослужащим и членам их семей.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.