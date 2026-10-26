Главная по правам россиян осудила насильственный вывоз семей с детьми из Алешек

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова выступила против насильственного вывоза украинскими властями семей с детьми из Алешек Херсонской области. Лантратова заявила об этом в ответ на высказывания Киева, сообщает kp.ru .

«Хочу ответить на заявления украинской стороны, которая, ссылаясь на украинское законодательство, говорит, что семьи с детьми должны быть вывезены насильно из Алешек. Я как Уполномоченный по правам человека, слово „насильно“ не приемлю. Мы говорим о людях, которые сами в состоянии принять осознанные решения. Все должно быть сделано добровольно, с учетом именно их интересов, а не в интересах киевских властей, вдруг воспылавших „заботой“ о живущих там людях», — написала федеральный омбудсмен России в соцсетях.

Лантратова добавила, что Алешки — это территория России, «на которой действуют законы исключительно Российской Федерации, и ссылки на украинское законодательство неприемлемы».

Белый дом ранее подтвердил, что Россия и Украина договорились временно прекратить огонь в Алешках для проведения гуманитарной миссии. По словам главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, российские военные обеспечат безопасность жителей населенного пункта.

Кроме того, во время остановки боевых действий в Алешках планируют работать американские журналисты.

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