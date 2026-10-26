Более 6 тыс студентов Подмосковья познакомились с рекламной индустрией

Более 6 тыс. студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях к Дню работника рекламы, который отмечается 23 октября, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Советники директоров по воспитанию и педагоги учреждений среднего профессионального образования провели мероприятия, которые помогли студентам познакомиться с рекламной индустрией и попробовать себя в этой сфере.

На профессиональной консультации «Портфолио-сессия» студенты представили учебные работы специалистам и руководителям рекламных организаций. Эксперты обозначили точки роста, дали рекомендации по оформлению портфолио и подготовке к собеседованию.

Участники проекта «Продвигаем родное» разработали рекламные материалы о туристических маршрутах, достопримечательностях, культурных событиях и других особенностях своих регионов. Студенты опубликовали работы в социальных сетях.

Профориентационная встреча «Реклама в деталях» объединила студентов и школьников 7–9-х классов. Будущие специалисты рассказали о рекламных приемах из повседневной жизни и объяснили, почему они вызывают отклик у аудитории. Школьники также посетили образовательные организации, узнали об особенностях обучения и ближе познакомились с профессией.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.