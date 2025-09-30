Эксперт назвала 5 шагов, которые помогут сохранить энергию осенью и зимой

Осень и зима — время, когда циркадные ритмы испытывают особую нагрузку из-за сокращения светового дня и снижения температуры. Организм ждет больше отдыха, согревающей пищи и тишины. Если летом мы могли засиживаться до полуночи, то сейчас тело особенно благодарно за сон до 11 вечера. А легкие салаты и фрукты уступают место горячим супам и питательным блюдам, которые помогают удерживать тепло и силы в короткие дни, сообщила РИАМО специалист по массажу Елена Середа.

Шаги для сохранения энергии и здоровья

Больше света утром. Даже короткая прогулка в первые часы после пробуждения помогает синхронизировать внутренние часы и активировать выработку серотонина.

Теплые вечерние ритуалы. Чашка травяного чая, приглушенный свет и отказ от гаджетов за час до сна помогают повысить уровень мелатонина.

Сезонное питание. Добавляйте в рацион продукты, богатые витамином D, омега-3 и антиоксидантами — они поддерживают иммунитет и настроение.

Поддерживающие практики. Остеопатия помогает снять мышечное напряжение и адаптировать тело к переменам, внутривенные капельницы восполняют дефициты, а аппаратные процедуры поддерживают кожу в условиях сухого воздуха и нехватки солнца.

Физическая активность. Даже легкая гимнастика или йога вечером помогают стабилизировать настроение и улучшают качество сна.

Витаминные капельницы и косметологические процедуры

Не всегда этих простых шагов оказывается достаточно. В переходный сезон особенно ценны мягкие формы поддержки. Витаминные капельницы словно возвращают недостающий свет, помогая просыпаться бодрее и ощущать внутреннюю силу. Кожа, уставшая от ветра и сухого воздуха, оживает после косметологических процедур: вместо тусклости появляется здоровое сияние, которое возвращает и настроение.

«Остеопатические практики помогают снять напряжение, сковывающее плечи и спину, вернуть телу легкость и свободу. А комплексные программы здоровья создают более глубокий эффект — они учитывают анализы, образ жизни и индивидуальные биологические ритмы, выстраивая для человека маршрут, по которому легче пройти сезонный переход», — отметила Середа.

Помощь специалистов

Человек осенью и зимой особенно уязвим к несогласованности с природой. Если мы продолжаем жить в летнем ритме, не даем себе сна и тепла, организм начинает работать в аварийном режиме. Именно в этот период так важно поддерживать тело — и отдыхом, и питанием, и современными методами биохакинга.

«Забота о себе — это всегда путь в двух направлениях. С одной стороны, мы можем помогать телу самостоятельно: спать вовремя, питаться правильно, слышать его сигналы. Но с другой — настоящий результат достигается тогда, когда рядом есть профессионалы. Эксперты по хронобиологии, остеопаты, косметологи, специалисты по биохакингу способны увидеть то, что мы сами упускаем, и предложить решения, которые работают глубже и эффективнее», — посоветовала массажист.

Настоящее здоровье — это не только домашние привычки, но и осознанный выбор в пользу профессиональной поддержки. И чем раньше мы сделаем этот шаг, тем проще будет проживать каждый сезон в согласии с собой, заключила она.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.