Диетолог рассказала, как восстановить питание после новогодних праздников

Новогодние праздники часто сопровождаются перееданием и нарушением режима питания, что может привести к набору веса и изменению пищевых привычек. Диетолог Елена Соломатина советует не переходить резко на диеты или разгрузочные дни после праздников, так как это вредно для организма и может вызвать стресс.

По мнению эксперта, восстановление рациона должно быть постепенным. Желудок привык к большим объемам пищи, поэтому стоит поддерживать их за счет овощей и супов. Рацион рекомендуется обогатить клетчаткой и белком, а крупы заменить на овощи и квашеную капусту. Последняя содержит вещества, которые замедляют превращение углеводов в жиры и улучшают обмен веществ.

Соломатина отметила, что полностью отказываться от сладкого не стоит. Лучше выбирать полезные десерты, например, фрукты с горьким шоколадом или финики, которые содержат хром и помогают усваивать глюкозу. В качестве замены вредным сладостям подойдет безе со стевией — оно насыщает и поддерживает микрофлору кишечника.

Диетолог подчеркнула важность правильного питьевого режима. Недостаток воды может вызывать ложное чувство голода, поэтому важно пить достаточно жидкости. Если все же хочется устроить разгрузочный день, делать это нужно осторожно, чтобы не вызвать дополнительный стресс для организма.

