Депрессия и лишний вес: почему сложно вырваться из замкнутого круга

Депрессия и лишний вес часто идут рука об руку, создавая замкнутый круг: подавленное настроение провоцирует переедание и снижение активности, а лишние килограммы усиливают чувство стыда и социальной изоляции, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Как пояснила врач, причины этого переплетения кроются не только в психологии, но и в биологии: гормональные сбои, воспалительные процессы в мозге, стрессовые реакции организма и особенности микробиоты кишечника создают условия для одновременного развития депрессии и ожирения.

«Не каждый человек с лишним весом или депрессивным настроением находится в группе повышенного риска, но есть категории, на которые стоит обратить внимание. Например, пациенты с эндокринными заболеваниями — гипотиреозом, синдромом Кушинга или поликистозом яичников, а также люди с нарушением сна (апноэ)», — сказала Крашкина.

Она уточнила, что еще важен образ жизни: малоподвижность, несбалансированное питание, хронический стресс, курение и низкий социально-экономический статус усиливают риск одновременного появления депрессии и лишнего веса. Для оценки здоровья полезно измерять не только индекс массы тела, но и окружность талии, соотношение талия/бедро, контролировать уровень сахара, холестерина и давление.

Доктор подчеркнула, что одновременно работать над весом и психическим здоровьем можно только комплексно. Важно следить за метаболическими показателями и симптомами депрессии. Психотерапия, изменение питания, регулярная физическая активность и поддержка специалистов (психолог, диетолог, тренер) помогают разорвать порочный круг.

Фармакологическая часть требует особого внимания: некоторые антидепрессанты могут прибавлять вес, что усугубляет проблему. Тогда лучше отдавать предпочтение лекарствам с нейтральным эффектом на массу тела или комбинациям, способным снижать вес, например бупропион.

«Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) помогает снизить депрессивные симптомы, а поведенческая активация — уменьшить эмоциональное переедание. Методы, развивающие навыки принятия эмоций (Acceptance and Commitment Therapy, АСТ), помогают справляться с тревогой и стрессом без компенсации едой. Важны индивидуализация и поддержка: без эмпатии и мотивации пациента такие подходы теряют эффективность», — отметила собеседница.

Движение и питание

Физическая активность оказывает двойной эффект: улучшает настроение и помогает контролировать вес. Даже небольшие, но регулярные нагрузки приносят пользу: 30-40 минут быстрой ходьбы или аэробики 4-5 раз в неделю, ежедневная короткая сессия йоги по 10-20 минут.

Главное — стабильность и постепенное вовлечение в движение, начиная с простых привычек: подниматься по лестнице, делать короткие прогулки, вести «активный распорядок дня».

Рацион питания при этом не должен быть экстремальным. Принцип простой: меньше калорий, больше питательных веществ. Средиземноморская диета — овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, рыба и оливковое масло — улучшает метаболизм и настроение.

«Важно, чтобы изменения были реалистичными и интегрировались в повседневную жизнь, иначе эффект быстро исчезнет», — подчеркнула психотерапевт.

Снижение веса

Иногда требуется фармакологическая поддержка: препараты вроде орлистата, топирамата, а еще современные гормональные препараты (лираглутид, семаглутид, тирзепатид) помогают контролировать вес. Некоторые исследования показывают, что снижение массы тела может косвенно улучшать настроение и снижать депрессивные симптомы, однако препараты требуют внимательного контроля из-за возможных побочных эффектов.

Депрессия и ожирение связаны глубже, чем кажется на первый взгляд: биология, психология и образ жизни переплетаются. Для эффективного лечения требуется комплексный подход, который сочетает психотерапию, физическую активность, правильное питание, внимательный выбор лекарств и междисциплинарную поддержку. Такой подход не только помогает улучшить психическое здоровье, но и способствует устойчивому контролю веса, повышая качество жизни.

