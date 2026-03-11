Бомба замедленного действия: из-за чего рак желудка молодеет

Исторически рак желудка считался диагнозом пожилых: пик заболеваемости традиционно приходится на пациентов старше шестидесяти лет. Увидеть такую патологию у женщины чуть старше тридцати — это аномалия. Об этом РИАМО сообщила врач Виктория Заяц.

Ранее подруга блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) Алина Акилова сообщила, что у Чекалиной обнаружили рак желудка на четвертой стадии с метастазами. Лерчек страдает от сильной боли. Блогерше — 33 года.

По словам врача, в столь раннем возрасте при таком диагнозе обычно сталкиваются либо с агрессивными наследственными мутациями, либо с последствиями катастрофического истощения организма.

«Главное „молодильное яблочко“ рака желудка — это хронический дистресс. У людей, живущих под постоянным прессингом, уровень кортизола зашкаливает годами, что буквально парализует клеточный иммунитет, обязанный уничтожать мутировавшие клетки», — объяснила Заяц.

Она добавила, что хаотичное питание на бегу, жесткие диеты и годами нелеченая инфекция Helicobacter pylori — сливаясь воедино, эти факторы создают в слизистой желудка идеальную среду для злокачественного перерождения.

«Эпидемия гастритов среди молодежи — это не просто изжога, это бомба замедленного действия. Любая регулярная боль в животе требует не таблеток по самолечению, а срочной эндоскопии», — сказала врач.

Лерчек находится под домашним арестом по делу о незаконных валютных сделках с использованием поддельных документов. Ранее блогерша стала матерью в четвертый раз, родив мальчика от аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини. Сразу после родов Чекалину госпитализировали в онкологическое отделение.

