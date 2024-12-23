Без лишних калорий: врач рассказала, как сделать новогодние блюда полезнее

Новогодний стол — неизменный символ праздника, полный традиционных угощений. Однако даже любимые блюда можно сделать не только вкуснее, но и полезнее, используя неожиданные ингредиенты, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Начнем с оливье, без которого не обходится почти ни один новогодний стол. Картофель в нем можно заменить на отварной батат или сырой авокадо. Эти продукты содержат больше клетчатки и витаминов, а также делают салат легче для переваривания», — сказала Сережина.

Она добавила, что вместо докторской колбасы лучше взять отварную курицу или индейку, богатую белком и с минимальным содержанием жиров. Майонез, которым традиционно заправляют эти блюда, можно заменить на греческий йогурт с добавлением дижонской горчицы и лимонного сока — это добавит пикантности и снизит калорийность.

По ее словам, селедку под шубой можно сделать полезнее, если добавить слой тертого зеленого яблока. Этот ингредиент освежает вкус и добавляет витамин C, укрепляющий иммунитет. Вместо слоя картофеля можно использовать вареный батат или запеченную тыкву, которые богаты антиоксидантами.

«Холодец — еще одно классическое новогоднее блюдо. Несмотря на свою питательность, он может быть довольно жирным. Чтобы снизить калорийность, стоит выбирать индейку или курицу вместо свинины. Добавление зелени, например укропа и петрушки, не только украсит блюдо, но и увеличит содержание витаминов», — отметила врач.

Как подчеркнула, доктор, гарниры тоже можно сделать более полезными.

«Попробуйте заменить картофельное пюре на пюре из цветной капусты или брокколи — оно менее калорийно, но богато клетчаткой и витаминами. В качестве заправки используйте немного оливкового масла и лимонного сока, чтобы подчеркнуть вкус», — уточнила эксперт.

Отдельный вопрос — напитки, которые вносят значительную долю в общую калорийность стола. Вместо привычных сладких газировок или покупных соков лучше подать к столу ягодные морсы с добавлением стевии или эритритола. Это натуральные сахарозаменители, которые не влияют на уровень сахара в крови, но сохраняют приятный вкус напитков. Ягоды, такие как клюква и брусника, добавляют витаминов и антиоксидантов.

На десерт можно предложить что-то более полезное, например, желе из натурального фруктового сока с добавлением агар-агара вместо традиционных кремовых тортов. Агар-агар — это растительный аналог желатина, который богат клетчаткой и легко усваивается организмом.

«Не забывайте и о свежей зелени, цитрусовых и овощах на столе. Они не только добавляют цвета и вкуса, но и помогают переваривать более тяжелую пищу. Лимон и ананас, например, отлично стимулируют выработку желудочного сока, улучшая пищеварение», — заключила Сережина.