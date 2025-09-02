Апатия и депрессия: как поддержать здоровье и настроение с приходом осени

Врач Крашкина: начало осени может плохо повлиять на настроение и самочувствие

Многим людям знакомы хандра и снижение настроения, которые чувствуются с наступлением осени, изменением погоды и приходом холодов. Часто это связано с тем, что сокращается световой день, солнечного света становится меньше, а погода радует все реже, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

По ее словам, уровень гормонов, таких как серотонин и мелатонин, которые отвечают за настроение и сон, снижается, что может приводить к апатии, депрессии и даже сезонному аффективному расстройству (САР).

«Чтобы поддерживать эмоциональное равновесие в этот период, важно включать в свой распорядок дня больше активностей на свежем воздухе, особенно в солнечные дни. Спорт и физическая активность способствуют активной выработке эндорфинов, отвечающих за улучшение настроения», — сказала Крашкина.

Как подчеркнула доктор, не стоит забывать и про сбалансированный правильный рацион питания. Обязательно нужно включать в него богатые витамином В продукты, магний и жирные кислоты омега-3. Они будут способствовать повышению настроения и уровня энергии.

«А создание уютной домашней атмосферы с приятными занятиями и освещением также может помочь легче пережить осенний период», — заключила психотерапевт.