50-летнего мужчину с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Домодедове

В Домодедовскую больницу поступил 50-летний мужчина с подозрением на оспу обезьян. Пациента в состоянии средней степени тяжести доставили из Одинцовского городского округа, сообщает Mash .

Мужчина рассказал, что контактировал с зараженным 41-летним жителем Подмосковья. В настоящее время медики обследуют нового пациента, а эпидемиологи изучают окружение зараженных.

Ранее в Домодедовскую больницу доставили пациента с предварительным диагнозом «оспа обезьян». Ему проводят диагностические исследования. Также до этого в медучреждение госпитализировали двух мужчин с подозрением на это заболевание. Накануне у одного из больных диагноз подтвердился. При этом мужчина не знает, как произошло заражение.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидемиологическое расследование после регистрации случаев подозрения на оспу обезьян в регионе.

