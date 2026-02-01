Пациент изолирован: оспа обезьян подтверждена в Подмосковье

Оспа обезьян подтвердилась у одного из больных в Подмосковье. В настоящее время пациент изолирован в отдельной палате, сообщает Baza .

Алексей рассказал, что на его лице появились два небольших высыпания, которые он сначала посчитал симптомом простуды и попытался лечить кремом от герпеса. Через несколько дней температура поднялась до 40 градусов, после чего мужчину доставили в больницу.

По словам пациента, что в Москве он находится уже около 1,5 месяцев и давно не выезжал за границу. Общественных мест, таких как бани или сауны, он не посещал, поэтому не знает, как произошло заражение.

Ранее в Домодедовскую больницу доставили пациента с предварительным диагнозом «оспа обезьян». Ему проводят диагностические исследования. Также до этого в медучреждение госпитализировали двух мужчин с подозрением на это заболевание.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидемиологическое расследование после регистрации случая подозрения на оспу обезьян в регионе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.