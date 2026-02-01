Роспотребнадзор Подмосковья проводит расследование из-за оспы обезьян

сегодня в 15:55

Специалисты правления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидемиологическое расследование после регистрации случая подозрения на оспу обезьян в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее пациент с предварительным диагнозом «оспа обезьян» доставлен в Домодедовскую больницу, ему проводят диагностические исследования.

После получения информации о подозрении на оспу обезьян специалисты сразу начали санитарно‑эпидемиологическое расследование. Проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

В ходе расследования выявляют контактных лиц и проводят обследование. Специалисты взяли биоматериал для исследования. Выдано предписание на проведение дезинфекции.

Заражение оспой обезьян возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного, предметами, контаминированными биожидкостями, материалами из очагов поражения зараженного.

Для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки.

