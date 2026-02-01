В больницу в Домодедове госпитализирован пациент с подозрением на оспу обезьян

Пациент с предварительным диагнозом «оспа обезьян» доставлен в Домодедовскую больницу, ему проводят диагностические исследования, сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.

«Госпитализирован один пациент с катаральными явлениями. Диагноз „оспа обезьян“ — предварительный», — говорится в сообщении.

Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся соответствующие изоляционные мероприятия, сообщили в больнице.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в Московской области врачи обследуют двух пациентов, которых госпитализировали в Домодедовскую городскую больницу с подозрением на оспу обезьян. Диагноз заболевших является предварительным и пока не подтвержден.

