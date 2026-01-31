Два человека с подозрением на оспу обезьян госпитализированы в Подмосковье

В Московской области врачи обследуют двух пациентов, которых госпитализировали в Домодедовскую городскую больницу с подозрением на оспу обезьян. Диагноз заболевших является предварительным и пока не подтвержден, сообщает SHOT .

31 января 42-летний Алексей А. обратился за медицинской помощью. Мужчина жаловался на высокую температуру тела около 39 градусов и обильные высыпания на лице, наблюдавшиеся в течение пяти дней. Прибывшая на вызов инфекционная бригада скорой помощи предварительно диагностировала у пациента оспу обезьян.

В итоге Алексей и другой человек, с которым он находился в контакте, были доставлены в Домодедовскую городскую больницу.

В настоящий момент проводятся лабораторные анализы для подтверждения диагноза и выявления круга лиц, контактировавших с заболевшим. Для проведения дезинфекции в доме была направлена специализированная бригада.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.