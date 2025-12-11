Временно ограничена работа аэропорта Домодедово
Снова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Домодедово, сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
По его словам, данное решение было принято, что обеспечить безопасность полетов.
Ранее еще раз аналогичные ограничения ввели во Внукове.
В ночь на 11 декабря были временно закрыты на прилет и вылет аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за атаки БПЛА. Недавно эти воздушные гавани открыли.
