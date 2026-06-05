Багреева: к Порталу поставщиков Москвы присоединились госзаказчики 46-го региона

К межрегиональной платформе для закупок малого объема Портал поставщиков присоединилась Липецкая область. Этот регион стал 46-м по счету заказчиком на ресурсе, сообщила в ходе Петербургского международного экономического форума заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что Липецкая область стала 46-м регионом, государственные организации которого получили возможность приобретать услуги, работы и товары на портале поставщиков.

«Закупки на платформе проводятся онлайн, что способствует оперативному заключению контрактов. Высокий уровень конкуренции — в среднем шесть поставщиков, участвующих в одной закупке, — позволяет заказчикам выбирать лучшие по цене и качеству предложения и экономить бюджетные средства. В свою очередь, предприниматели из Липецкой области работают на портале с 2021 года и за это время смогли оценить преимущества ресурса, который помогает им расширять географию продаж и развивать бизнес», — отметила Мария Багреева.

Заммэра уточнила, что за 5 лет наиболее востребованными объектами закупок у липецких поставщиков оптическое, электронное и компьютерное оборудование, мебель, а также услуги инженерно-технического проектирования.

С начала 2026 года Липецкая область стала уже третьим регионом-заказчиком, присоединившимся к Порталу поставщиков. До этого к системе подключились Курская область и Еврейская автономная область. А за последние пять лет общее число регионов, выступающих в роли заказчиков на платформе, увеличилось на одну треть.

Портал поставщиков был запущен в 2013 году с целью автоматизации закупок малого объема и уже зарекомендовал себя как действенный инструмент, налаживающий взаимодействие между государственными заказчиками и предпринимательским сообществом. Каждый день через эту платформу заключается более 1,5 тыс. контрактов. На сегодняшний день здесь работают свыше 60 тыс. заказчиков и более 400 тыс. предпринимателей из всех регионов страны.

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