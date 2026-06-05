Машину разорвало пополам из-за ДТП на северо-западе Москвы
Фото - © Max/Прокуратура г. Москвы
Минувшей ночью на улице Свободы в столице водитель BMW не справился с управлением и врезался в столб, сообщает московская прокуратура.
В результате водитель иномарки погиб, еще два пассажира доставлены в больницу.
На фото с места ЧП видно, что автомобиль смяло пополам, почти закрутило вокруг столба.
Ход и результаты процессуальной проверки, начатой по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре.
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