Машину разорвало пополам из-за ДТП на северо-западе Москвы

сегодня в 10:08

Минувшей ночью на улице Свободы в столице водитель BMW не справился с управлением и врезался в столб, сообщает московская прокуратура.

В результате водитель иномарки погиб, еще два пассажира доставлены в больницу.

На фото с места ЧП видно, что автомобиль смяло пополам, почти закрутило вокруг столба.

Ход и результаты процессуальной проверки, начатой по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.