Нашли тело без ног: граната взорвалась в частном доме в Подмосковье

Два человека погибли при взрыве гранаты в частном доме в коттеджном поселке Бахтеево-парк под Раменским, сообщает 112 .

Инцидент произошел 4 июня поздно вечером. На территории дома взорвалась граната, затем начался сильный пожар.

После тушения огня спасатели нашли тело 51-летнего мужчины на участке рядом с домом, оно было без ног. Они также обнаружили останки 41-летнего мужчины внутри сгоревшего здания.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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