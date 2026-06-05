Воробьев: Подмосковье впервые стало вторым в рейтинге состояния инвестклимата

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«Благодарю генерального директора АСИ Светлану Чупшеву и всю команду агентства за совместную работу», — написал Андрей Воробьев в мессенджере МАКС.

Он добавил, что для подмосковных властей этот результат — прежде всего оценка того, насколько комфортно бизнесу работать в регионе.

По словам главы региона, двигаться вперед Подмосковью помогают:

— центр содействия строительству сопровождает свыше 6 тыс. проектов. Он берет на себя 57 согласований, а инвестор видит все через мобильное приложение.

— сервис «ВсеСети» уменьшил сроки согласования подключения к инженерной инфраструктуре с нескольких месяцев и даже года до 10 дней.

— искусственный интеллект помогает быстрее получать меры поддержки: проверка документов на субсидии теперь занимает минуты вместо часов, а цифровой помощник София консультирует бизнесменов и помогает подобрать площадку для реализации проекта.

— по итогам 2025 года объем экспорта достиг исторического максимума — 20,3 млрд долларов. Областная продукция поставляется в 128 государств мира, а через сухие порты в Наро-Фоминске, Дмитрове, Ногинске и Солнечногорске проходит четверть всех контейнерных грузов РФ.

— особое внимание в регионе уделяют поддержке малого и среднего бизнеса. Только с начала прошлого года услугами фонда поддержки ВЭД воспользовались 1,2 тыс. компаний. Запущен проект «Контейнер для малого бизнеса», позволяющий предпринимателям быстро организовать экспортные поставки в Китай, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

— продолжается развитие формата «Лайт Индастриал» и государственных индустриальных парков. Здесь предприятие можно запустить всего за три месяца.

«Будем стараться и дальше делать все, чтобы Подмосковье оставалось одним из лучших регионов страны для инвестиций, развития производства и запуска новых проектов», — заключил губернатор.

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