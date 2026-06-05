Мышь позора: как россияне решили мемом приструнить невежд в интернете

В русскоязычных соцсетях стремительно набирает популярность мем под названием «мышь позора». Пользователи массово публикуют картинку с изображением мыши и осуждающей подписью под постами, которые считают неудачными, спорными, хамскими или откровенно провокационными.

Суть тренда проста: в комментариях появляется изображение мыши с подписью о том, что если она наберет больше лайков, чем сам пост, значит публикация не удалась. Таким образом пользователи цивилизованно выражают свое несогласие с позицией автора — главным показателем общественной оценки становятся не споры в комментариях, а количество лайков под мемом.

«Мышь позора» фактически выполняет функцию народного дизлайка, которого нет во многих соцсетях. Вместо длинных объяснений и критики одни просто публикуют мем, а другие поддерживают его «пальцем вверх».

Тренд оказался настолько популярным, что у оригинальной «мыши позора» уже появилось множество вариаций — алмазная, черная, красная, коричневая, белорусская, казахстанская, кавказская и т. д. Одна мышь утверждает, что «пост — говно», другая просит «не позориться по-братски», третья грозится накликать понос за мерзкие высказывания.

Пользователи продолжают создавать новые версии мема для разных степеней неодобрения, а сами картинки начинают жить отдельной жизнью, появляясь даже под публикациями известных блогеров и медийных персон. Кроме того, в ветки обсуждений врываются «жабы просветления», «коты надзора» и другие персонажи, в результате чего комментирование постов начинает напоминать карточную игру UNO.

Успех подобных мемов можно объяснить усталостью аудитории от бесконечных интернет-конфликтов. Вместо агрессивных перепалок пользователи все чаще выбирают ироничные способы выразить свое отношение к контенту. И если раньше символом общественного неодобрения были тысячи гневных комментариев, то теперь для этого достаточно одной маленькой мыши.

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