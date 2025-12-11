Аэропорт Внуково снова временно ограничил работу

сегодня в 10:16

В столичном аэропорту Внуково утром в четверг введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Он уточнил, что эти ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Также в ночь на 11 декабря были временно закрыты на прилет и вылет аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за атаки БПЛА. Недавно эти воздушные гавани открыли.

Всего минувшей ночью ПВО ликвидировала 287 украинских дронов над субъектами страны, из них 40 — над Московским регионом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.