В первую очередь региональная программа «Герои Подмосковья» — это коллектив и команда единомышленников, а еще это кадровый лифт для бойцов и ветеранов специальной военной операции. Об этом рассказал РИАМО ветеран СВО и участник программы Кирилл Соснин.

«Если есть желание, пусть даже нет понимания, что требуется, а ты уже попал — главное желание. Через время результат будет, безусловно. Что касается внутреннего восстановления после фронта — это уже для каждого свое», — сказал он.

По словам ветерана, в первую очередь «Герои Подмосковья» — это коллектив, команда единомышленников. Участники остаются на связи с большинством своих коллег, слушателей, общаются через группы в мессенджерах. С некоторыми они даже встречаются лично, поэтому связь не прерывается.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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