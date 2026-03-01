Минтранс: 32 судна под флагом РФ находятся в зоне конфликта на Ближнем Востоке

32 судна под флагом Российской Фередации находятся в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Со всеми судами поддерживается постоянная связь, сообщает пресс-служба Минтранса страны.

«В условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке Минтрансом России совместно с Росморречфлотом обеспечено оперативное получение информации о судах под флагом РФ, находящихся в зоне конфликта», — говорится в сообщении.

Через спутниковую связь всем отечественным судам были оперативно переданы информация и рекомендации по действиям в сложившихся обстоятельствах. С кораблями поддерживается непрерывная связь, каждый час автоматически отслеживается их местоположение.

В ведомстве добавили, что происшествий с судами под флагом РФ в этом районе не зафиксировано.

Ранее стало известно, что подбитый ракетой танкер тонет в Ормузском проливе у берегов Омана. В результате удара пострадали 4 члена экипажа.

Накануне утром Израиль превентивно ударил по Ирану. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начал крупную военную операцию против Тегерана. По его мнению, у Ирана не должно быть ядерного оружия. Иранские власти приняли решение о блокировании Ормузского пролива для морского судоходства. Через пролив проходит до 20% мировых запасов нефти.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.